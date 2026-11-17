La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión, dictada en contra de Luis Fernando M. L., por los delitos de robo agravado y variación del nombre, que cometió en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 30 de enero de 2026, el hoy sentenciado, amenazó con un cuchillo a la empleada de una farmacia ubicada en el cruce de la Avenida 20 de noviembre y Pacheco, para desapoderarla de mil 047 pesos, hechos por los que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal.

Cuando fue ingresado a las celdas de la Fiscalía, se identificó con el nombre de Raúl Antonio M. D., variación del nombre que constituyen un delito de acuerdo al artículo 313 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Ante los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, el ahora sentenciado admitió su participación en los citados delitos, solicitando la terminación anticipada de su proceso.

De esta manera, el Juez de Control conocedor de la causa penal, dictó la pena de prisión en contra de Luis Fernando M. L., condenándolo también a pagar la reparación del daño.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, se logró la sentencia condenatoria, y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.