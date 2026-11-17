Como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito de trata, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, revisó una sala de masajes, en Ciudad Juárez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, inspeccionaron el establecimiento ubicado en la Avenida 20 de noviembre de la colonia El Barreal.

La intervención ministerial fue con el objetivo de prevenir e informar acerca del delito de trata de personas, así como para descartar posibles casos de menores de edad, víctimas de comercio sexual.

De igual manera, los agentes realizaron entrevistas a empleados y personas que se encontraban en los alrededores.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar permanentemente para garantizar la seguridad de la ciudadanía.