Sentenciada a 5 años y medio de prisión por violencia familiar y daños

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años y seis meses de prisión, dictada en contra de Itzel Yamileth G. G., por los delitos de violencia familiar y daños agravados cometidos en perjuicio de su madre.

El Ministerio Público de la FEM, demostró que, la noche del 06 de octubre del 2025, la ahora sentenciada ingresó al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Loma Alta en la ciudad de Chihuahua, y ejerció violencia psicológica contra ella, amagándola con un cuchillo.

También, les prendió fuego a las cobijas de una de las habitaciones, generando un incendio en toda la casa.

Itzel Yamileth G.G., fue detenida el 11 de noviembre del 2025, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia Loma Alta en la ciudad de Chihuahua.

Ante las pruebas que presentó la representación social, se apegó a un procedimiento abreviado para recibir la sentencia que purgará en el área femenil del Cereso de Aquiles Serdán.

También, fue condenada a pagar la cantidad de 215 mil 386 pesos por concepto de reparación integral del daño, y a someterse a tratamiento psicológico.