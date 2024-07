Vuelca pick up de la Guardia Nacional en un campo menonita; cuatro elementos resultan lesionados

La Policía Vial de Cuauhtémoc informó que atendió un reporte de volcadura, el 25 de julio a las 21:58 horas, en la Calle 2, en el campo 24.

Oficiales comisionados por el C7 arribaron al lugar, donde tuvieron a la vista un vehículo de la Guardia Nacional, Chevrolet, Silverado, 2013, placas G332316.

Se tuvo a la vista a cuatro elementos de la Guardia Nacional lesionados: tres varones, identificados con las iniciales G. V. C, L. V. S. y L. H. R, y una mujer, V. C. C., quienes fueron atendidos por paramédicos de Urge, Cruz Roja y Sin Fronteras, que posteriormente trasladaron a dos de los lesionados al Hospital General “Javier Ramírez Topete” y al Hospital Ángeles.