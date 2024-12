Prenden fuego a cámara Centinela en Parral, detenidos 2 presuntos responsables

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que ayer miércoles se registró un ataque a la tecnología de la Plataforma Centinela en Hidalgo del Parral, afectando un poste con 3 cámaras de monitoreo, ubicado enfrente del Museo Palacio de Alvarado.

Los responsables fueron captados por la misma cámara, logrando momentos después la detención de Bryan David C. C. de 20 años de edad, así como de Ángel Leonal C. G. de 19 años de edad quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de daños a bienes públicos.

Asimismo, se detuvo a una tercera persona por portación de narcóticos que hasta el momento no se relaciona con los daños al poste de vigilancia.

Se estableció que los dos sujetos detenidos abrieron la tapa de cables, vertiendo un líquido en su interior y posteriormente prendiendo fuego; las llamas se apagaron rápidamente y la cámara no se inhabilitó.

Hasta el momento se investiga si el ataque a la cámara de Plataforma Centinela está vinculado a la delincuencia organizada o si se trató de un acto de vandalismo.