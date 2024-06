Logra FGE identificar a cuatro personas cuyos cuerpos se localizaron en la zona de El Sauzal

• El hallazgo ocurrió el pasado mes de marzo

Como resultado del trabajo conjunto y coordinado, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Personas Ausentes y/o no Localizadas (hombres) y la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, logró la individualización de cuatro víctimas, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 06 de marzo, en un terreno baldío de El Sauzal.

Se trata de tres masculinos que fueron inhumados de manera clandestina y ubicados con la participación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y el binomio canino K-9, en el predio que se encuentra sobre la calle Ribera de Papaloapan.

En su momento, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), para llevar a cabo los análisis técnico-científicos que llevaran a su identificación, por lo que, a través de exámenes de ADN, en los que participaron las áreas de Antropología y Genética, recientemente se pudo determinar que corresponde a las siguientes personas:

– Cristian Gael C. C., con reporte de desaparición interpuesto el 05 de septiembre de 2023.

– Brayan Eduardo C. A., con carpeta de investigación iniciada el 10 de abril de 2023 por privación de la libertad.

– Brayan Alberto V. S., con reporte de ausencia del 27 de mayo de 2019.

– Miguel Eduardo P. R., con fecha de desaparición del 28 de abril de 2019.

Los cuerpos de los cuatro hombres, ya fueron entregados a sus respectivas familias.