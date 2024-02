Inició FEM procesos penales contra 14 imputados por violencia familiar en Parral en lo que va del año

En atención a la violencia familiar, la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, acreditaron la probable responsabilidad de 14 varones por diversos hechos registrados en la ciudad de Parral en lo que va del 2024.

Los imputados por estos casos, fueron vinculados a proceso por Jueces de Control del Distrito Judicial Hidalgo, con base en los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por los agentes del Ministerio Público.

De los casos de violencia familiar, cuatro ocurrieron en domicilios de la colonia Héroes de la Revolución, en donde Ramón P. V., presuntamente agredió a su pareja porque “no hizo comida”; Onésimo O. R., agredió física y psicológicamente a una mujer y a un niño; Manuel Iván N. A., agredió a su madre y Jorge Enrique C. S., a su ex pareja sentimental.

También destacan señalamientos por violencia familiar, como la del imputado Salvador M. R., por agredir a su víctima, tras reclamarle porque recibió una llamada de un número telefónico desconocido, así como la imputación a Felipe de Jesús R. S., por agredir a su ex pareja, porque se negó a regresar con él.

En otros casos de violencia familiar, Brayan Francisco C. B., ejerció actos abusivos de poder a su víctima en la colonia Juárez, mientras que Juan Manuel H. R., en un domicilio ubicado en la colonia Centro.

También fueron imputados: Gustavo Q. H., de la colonia Federico Piñón; Genaro N. B., por hechos ocurridos en la colonia Emiliano Zapata; Cruz Alberto V. R., por hechos en el Fraccionamiento Santo Tomás; Jesús O. G., por hechos en la colonia Barrio del Conejo y Rito I. H., por hechos ocurridos en la colonia Gómez Morín.

En el caso del imputado, Erik Yovany C. V., por agredir a su pareja, se le solicitó el pago de la reparación del daño por 8 mil pesos.

Los citados imputados enfrentan su situación jurídica con medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, como acudir a firmar periódicamente, no acercarse ni molestar a las víctimas, no acudir a lugares donde pudieran concurrir, hacer pago de la reparación del daño y asistir a terapia psicológica.