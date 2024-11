Imputa FGE cargos penales a presuntos secuestradores de una mujer en Cd. Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló cargos penales en contra de los imputados Cheyla S. C., Carlos Eduardo M. F., y Brian Josué C. G., y/o Bryan Josué C. G., por su probable relación en el delito de secuestro agravado en perjuicio de una mujer, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Con base en los datos de prueba ministeriales, los hechos en los que se les implica, se registraron el pasado 14 de noviembre, en un domicilio de la colonia Barrio Alto, en donde arribaron a bordo de un vehículo y por medio de la violencia y utilizando armas de fuego, privaron de la libertad a la víctima Italia Mayte S. V.

Fue trasladada en una Jeep, Grand Cherokee, a diverso lugar, en el cual fue atormentada física y psicológicamente, además de ser lesionada con un objeto contundente o parte corporal, para luego estrangularla con un cable que a la postre le causó la pérdida de la vida; enseguida, el cuerpo de la víctima fue abandonado a bordo de un vehículo GMC, Jimmy de color arena, en las calles Eslovaquia y Gaspar Trujillo de la colonia José Martí, lugar en donde fue localizada al medio día del 16 de noviembre de 2024.

Estas personas fueron capturadas la mañana del lunes 25 de noviembre, mediante la cumplimentación de órdenes de aprehensión por Policías Investigadores, en la colonia San Antonio y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional.

En la audiencia inicial, se valoraron las pruebas presentadas por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida, por lo que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose las 11:00 horas del próximo 29 de noviembre la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar a los agresores y otorgar justicia a las víctimas.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).