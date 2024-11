Fallece en hospital papá de niño de 9 años que perdió la vida en accidente en Corredor Comercial de Cuauhtémoc

La Policía Vial atendió un reporte de accidente a las 15:11 horas del 29 de noviembre, en el kilómetro 9 del Corredor Comercial y calle del Rosal. En este hecho resultó sin vida un menor de 9 años de edad. Momentos más tarde confirmaron a esta redacción autoridades de ciudad Cuauhtémoc que el padre del menor, quien fue trasladado grave al hospital Ramírez Topete, perdió la vida.



Involucrados:

Pick up Chevrolet Tornado, de color gris, placas nacionales, modelo 2011, conductor de iniciales P.L.P

Dodge Ram, color gris, placas nacionales, modelo 2011, conductor A.G.H.

El vehículo Tornado transitaba por la calle del Rosal, en sentido de este a oeste, a una velocidad no precisada, al llegar al Corredor Comercial trató de cruzar de un lado a otro, cortando el paso a la Dodge Ram que venía sobre el Corredor Comercial en sentido de sur a norte, chocando con su parte frontal, el lado izquierdo de la pick up Tornado.

Derivado del accidente, un niño de 9 años de edad, de iniciales A.L.U., murió, siendo confirmado el deceso por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Su padre, el conductor del vehículo Tornado, fue llevado grave a un hospital, donde momentos más tarde se informó que había fallecido.

No se registraron conductores en estado de ebriedad. Ambos vehículos fueron llevados al corralón de grúas Pineda.

Del deceso del menor se hizo cargo la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.