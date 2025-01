Explosión por acumulación de gas alarma a vecinos en la colonia Emiliano Zapata

Una explosión provocada por la acumulación de gas en un boiler generó alarma la tarde de este lunes en un domicilio ubicado en el cruce de las avenidas Deza y Ulloa y San Felipe, en la colonia Emiliano Zapata.

El incidente ocurrió al interior de la vivienda, ocasionando daños en un tanque de gas de 30 kilos, aunque no se reportaron lesionados de gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a una mujer de 56 años que presentó una fuerte crisis nerviosa a raíz de la explosión. Sin embargo, no fue necesario trasladarla a un hospital ya que no presentó lesiones físicas.

Elementos del cuerpo de bomberos y de la policía municipal acudieron rápidamente al lugar para acordonar el área y prevenir riesgos mayores.

La situación quedó bajo control tras realizarse las maniobras necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos.