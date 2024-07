Emite Policía Cibernética alerta por nueva modalidad de fraude digital

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Unidad de Policía Cibernética alertó a la población ante un nuevo modelo de fraude digital, que utiliza como gancho un mensaje de texto presuntamente enviado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mediante este nuevo método, los ciberdelincuentes refieren a la posible víctima que tiene un adeudo por el servicio de energía eléctrica, e incluyen un enlace para revisar los detalles del recibo.

Una vez que se da clic, el delincuente puede acceder a los datos del teléfono, desde los contactos, las cuentas, el almacenamiento, entre otra información personal.

Ante esta nueva táctica de estafa, la SSPE recomienda:

– Hacer caso omiso a mensajes de números desconocidos: la CFE no envía mensajes de texto (SMS) para dar avisos

– No realizar depósitos o transferencias en sitios desconocidos

– No ingresar a enlaces desconocidos

– No brindar información personal en línea sin precaución, ya que se puede ser víctima de robo de identidad e incluso, de extorsión

– En caso de sospechar de algún sitio o número, comunicarse a la Unidad de la Policía Cibernética para revisar su veracidad