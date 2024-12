Dictan prisión preventiva a un hombre y una mujer acusados de violencia familiar

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, presentó cargos penales en contra de Ever Alejandro D. C., y María Ángeles R. C., probables responsables del delito de violencia familiar, cometidos en diferentes hechos en Ciudad Juárez.

Ever Alejandro D. C., es investigado por agredir física y psicológicamente a su madre biológica, además de amenazarla con un arma blanca el 25 de junio de 2024, en el interior de un domicilio del fraccionamiento Paseos del Alba.

Mientras que María Ángeles R. C., enfrenta cargos por el delito de violencia familiar, en perjuicio de su madre biológica y su hija de cuatro años de edad, en hechos registrados el pasado 28 de noviembre, en una vivienda del fraccionamiento Las Haciendas.

Los imputados fueron detenidos en términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y puestos a disposición de la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos con Detenido de la Fiscalía de la Mujer.

Los Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedores de las respectivas causas penales, determinaron que los imputados enfrentarán su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar a los agresores otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)