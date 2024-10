Detiene AEI a siete personas por posesión de metanfetamina en Parral

Como resultado de las acciones para combatir el delito de narcomenudeo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en diferentes sectores de la ciudad de Parral, a siete personas a quienes se les encontró en posesión de metanfetamina, también conocida como cristal.

Los presuntos fueron identificados como: Gabriel Antonio F. C., de 37 años de edad; Víctor Manuel G. P., de 26 años; Gabriel Alejandro C. H., de 39 años; Uriel G. G., de 40 años; Salvador S. A. y Ramón A., ambos de 53 años de edad y Joel Roberto C. P., de 50 años.

Las detenciones se efectuaron en términos de flagrancia, en las colonias Héroes de la Revolución, Fátima, Kennedy, Paseos de Almanceña y Emiliano Zapata, ya que, al realizarles una revisión corporal, les encontraron entre sus pertenencias, diversas porciones de metanfetamina, que van de los 0.35 a 0.73 gramos.

Tras informarles sus derechos como detenidos, los acusados y el narcótico asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público que definirá su estatus legal conforme a lo establecido en los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la AEI, aseguran la tranquilidad de la ciudadanía, se da continuidad a la persecución de los delitos y se busca contribuir a la construcción del tejido social.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).