Descartan secuestro de mujeres y niños en Guachochi para tráfico de órganos

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informa a la ciudadanía que las versiones sobre supuestas privaciones de la libertad y/o secuestro de mujeres y menores en el municipio de Guachochi, con la finalidad de traficar con sus órganos, son falsas.

Al respecto, el Fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, señaló que, hasta el momento, esta representación social o alguna otra autoridad, no ha recibido reportes o denuncias por este tipo de hechos, ni se cuenta con indicios que indiquen que estén ocurriendo situaciones de dicha naturaleza.

Precisó que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con las Bases de Operación Interinstitucional, mantienen los trabajos permanentes de investigación y seguridad, sin que hasta el momento adviertan algún tipo de riesgo o situación de vulnerabilidad para la población.

Explicó que este tipo de alertas, no son más que un intento de los grupos delincuenciales que operan en dicha región, por distraer a las autoridades que se encuentran desplegadas y enfocadas en la persecución de los delitos.

La Fiscalía General del Estado, exhorta a la ciudadanía a no atender falsas alertas que solo buscan crear incertidumbre entre la población, y hace el llamado para denunciar cualquier situación que vulnere la paz y el Estado de Derecho.