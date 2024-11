Catean vivienda y detienen a un hombre en Paseos de Camino Real

Esta tarde, se registró un intenso operativo en la colonia Paseos de Camino Real, entre las calles Paseos de la Alteña Real y Paseos del Albino, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de Criminalística desplegaron un perímetro de seguridad. La movilización llamó la atención de los vecinos, quienes observaron cómo los agentes ingresaban a un domicilio donde llevaban a cabo una diligencia oficial.

La información respecto a este operativo ha sido manejada con hermetismo, y las autoridades no han proporcionado detalles sobre los objetivos específicos de la investigación. No obstante, fuentes no oficiales señalan que podría estar relacionado con un caso de homicidio.

Durante el operativo, los agentes aseguraron una camioneta Chrysler Aspen – o posiblemente de la marca Dodge – que estaba en el lugar y detuvieron a una persona, quien presuntamente podría estar vinculada a la investigación en curso.