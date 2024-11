Captura la AEI a tres probables secuestradores de Ciudad Juárez

• Víctima apareció sin vida en calles de la colonia José Martí

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Agencia Estatal de Investigación, ubicaron y detuvieron a tres personas, por su probable relación en el delito de secuestro agravado en perjuicio de una mujer, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Los imputados Cheyla Jerardyn S. C., Carlos Eduardo M. F., y Brian Josué C. G., y/o Bryan Josué C. G., fueron capturados la mañana de ayer lunes 25 de noviembre, mediante la cumplimentación de órdenes de aprehensión en la colonia San Antonio.

Por lo que serán investigados por su posible responsabilidad en el referido delito, cometido en contra de Italia Mayte S. V., de 18 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 16 de noviembre, a bordo de un vehículo situado en las calles Eslovaquia y Gaspar Trujillo de la colonia José Martí, a quien, una vez practicada la necropsia de ley, se determinó la causa de muerte por asfixia.

Los detenidos de 18, 21 y 25 años de edad, fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, ante quien el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, los presentará en la audiencia inicial para la formulación de imputación correspondiente.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar a los agresores y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).