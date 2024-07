Aprehende AEI a mecánico por abuso de confianza en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a Martín Uriel S.A., de 29 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión en su contra, en la que aparece como probable responsable del delito de abuso de confianza.

Fue detenido ayer martes 09 de julio y quedó a disposición del Juez de Primera Instancia que lo requería, para ser llevado a la audiencia donde el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur le formulará imputación por hechos ocurridos entre junio y octubre de 2023, en la ciudad de Parral.

La investigación ministerial de los hechos establece que, la víctima llevó a reparar su motocicleta con el imputado que se ostentaba como mecánico, quien durante cuatro meses se excusó para no entregar el vehículo, mismo que no devolvió.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).