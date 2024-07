Alerta Policía Cibernética sobre nueva modalidad de fraude

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude digital, en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por personal del Banco BBVA.

En esta forma de engaño, los criminales contactan al ciudadano a través de una llamada telefónica desde un número desconocido, generalmente con lada inicial 555.

Posteriormente, advierten al usuario de BBVA que su aplicación se encuentra afectada por un ataque cibernético, y aseguran que para protegerla, se deben descargar aplicaciones extra al teléfono móvil, tales como TeamViewer Universal o Quick Support.

Una vez que la víctima instala dichas aplicaciones, los ciberdelincuentes guían al usuario para obtener datos personales y documentación oficial como el INE, bajo el supuesto de que el expediente electrónico fue borrado.

Luego, solicitan a la persona ingresar a la aplicación de BBVA, mientras que a la distancia, vacían las cuentas bancarias por medio de transferencias. Una vez realizado el acto, la cuenta del usuario es bloqueada.

Para evitar ser víctima, la SSPE exhorta a atender las siguientes recomendaciones:

* Si te contactan afirmando que son del Banco, inmediatamente cuelga y reporta el número

* No proporciones información personal o financiera, ya que puedes ser víctima de fraude

* No envíes tus datos confidenciales por correo, SMS o mensajería instantánea (WhatsApp o Messenger)

* Recuerda que cuando el Banco realiza contacto ciudadano, notifica antes a través de la aplicación móvil

* Ten presente que el Banco no solicita contraseñas, códigos CVV, ni la descarga de alguna aplicación durante las llamadas

* Ante alguna anomalía con respecto a tus cuentas bancarias, acude a su sucursal más cercana para resolver dudas

* En caso de sospechar de algún sitio o número, comunícate con la Unidad de Policía Cibernética para revisar la veracidad

Ante cualquier situación sospechosa de amenaza cibernética, se invita a la ciudadanía a contactar a la Unidad de Policía Cibernética, a través del número telefónico 614 429-33-00, extensión 10955.

También se puede establecer contacto en el correo electrónico pen ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx o en el número directo 614 429-73-15 y en la cuenta de WhatsApp 656 280-95-62.