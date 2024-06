Advierte SSPE por nueva modalidad de estafa sobre paquetes vacacionales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Cibernética, exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias tras la aparición en redes sociales de una nueva modalidad de estafa y/o fraude, consistente en la venta de paquetes vacacionales apócrifos.

Los ciberdelincuentes actúan mediante mensajes en línea, correos electrónicos, llamadas y/o sitios web falsos en donde ofertan atractivos paquetes vacacionales, para los cuales solicitan un anticipo o la totalidad del pago por el supuesto paquete.

Posteriormente, en algún punto del proceso de contratación o de haber realizado el pago por el servicio; la comunicación es interrumpida y los afectados se quedan sin respuesta.

Ante esta situación, la Policía Cibernética del Estado de Chihuahua emite las siguientes recomendaciones, para prevenir ser víctima de este tipo de engaños:

Recomendaciones:

● Verificar que las páginas de las empresas sean oficiales en el siguiente link: https://hazturismoxmexico.com/

● Buscar referencias de la compañía y corroborar que no existan reportes negativos de otros usuarios.

● No realizar depósitos o transferencias si en los datos bancarios no se visualiza la razón social de la empresa.

● Solicitar que se proporcionen los datos de las oficinas y de ser posible acudir personalmente a realizar el trámite, en caso de no poder hacerlo, puedes solicitar el Registro Nacional de Turismo (RNT) la agencia, ya que debe de contar con él, posteriormente corroborarlo con la dependencia correspondiente.

● Al comprar en Internet, verificar que sea un sitio oficial con certificado de seguridad.

Ante cualquier duda o sospecha, la SSPE pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos 614-429-33-00, extensión 10955, al número directo 614-429-73-15, o la línea de WhatsApp 656-280-95-62, así como el correo ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx, para comunicarse con la unidad cibernética.

La SSPE refrenda su compromiso para garantizar un entorno de paz y prevención para las y los chihuahuenses, a través de acciones en apego a los valores Centinela.