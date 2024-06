Absolvieron a esposa e hijo del «enfermero del IMSS» por desestimar videos presentados como prueba, Fiscalía apelará: Heliodoro

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes expresó que los coacusados en el caso del «enfermero del IMSS» fueron absueltos luego de que el juez a cargo del caso excluyó como elementos de prueba diversos videos que, a criterio del Ministerio Público, se obtuvieron de manera legal.

Asimismo, dijo que tampoco se estuvo de acuerdo con la clasificación del Tribunal en el caso del enfermero, ya que se consideró una sola pena por el homicidio de las 5 víctimas cuando la representación de la Fiscalía considera que debe tratarse de un conjunto de delitos, lo que elevaría la sentencia en por lo menos 30 años de prisión.

En este sentido, dijo que están a la espera de que se les notifique formalmente del engrose de la sentencia para posteriormente presentar un recurso de apelación, tanto por la absolución de los coacusados, como de la sentencia del acusado.

Fue dentro del juicio oral 103/2023 que un Tribunal de Enjuiciamiento declaró penalmente responsable a Jorge Alberto C. A. del homicidio de cinco miembros de una familia de la ciudad de Chihuahua, en hechos ocurridos el 29 de junio del 2018, al interior de una vivienda de la calle Universidad de Nayarit, en la colonia Residencial Universidad.

En la audiencia de individualización de sanciones se impondrá la pena privativa de la libertad que deberá purgar Jorge Alberto C. A., quien ya enfrenta otra sentencia por el delito de homicidio mientras que Lisseth C. S., y Jorge C.C., esposa e hijo de Jorge Alberto C. A, fueron absueltos como coacusados en estos hechos criminales.