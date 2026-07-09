Se pierden 2 mil 551 empleos en el Estado durante junio

La Plataforma de Inteligencia Copetitiva del Sector Privado (PICsp) dio a conocer las cifras de generación de empleo durante el mes de junio, en donde hay una perdida en el estado de Chihuahua a comparación del mes anterior.

El estado de Chihuahua registró una pérdida de -2,551 plazas laborales al pasar de un total de 963,631 en mayo 2026 a 961,080 en junio 2026.

Comparado con el mismo mes del año anterior, es decir, junio vs junio, el estado experimentó una baja del 1.0% (-9,409) en los empleos totales.

Por su parte el Centro de Información Económica y Social (CIES) reportó que Chihuahua sigue siendo un referente nacional al ocupar el 7mo lugar en trabajadores asegurdados.

Los empleos que se captan en Chihuahua en su gran mayoría son formales y se cuentan con prestaciones, entre ellas el Seguro Social que es el sistema en el que se basa el INEGI para el crecimiento de empleo.