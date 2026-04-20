Salimos fortalecidos de la sesión del Consejo; vamos a pintar de guinda a Chihuahua en 2027: Hugo González

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, dijo que tras la sesión realizada ayer, en donde se reunieron los consejeros morenistas, salieron fortalecidos y afirmó que en el 2027, el estado de Chihuahua se pintará de “guinda”.

“Decirles que salimos fortalecidos, salimos muy unidos, de cara al proceso del 2027 estamos convencidos que vamos a pintar de guinda al estado de Chihuahua”, declaró González.

El también regidor de Morena en el Cabildo de Chihuahua capital, recordó que ayer fue aprobado un acuerdo de neutralidad, en el que se especifica que dirigentes no deberán apoyar abiertamente u organizar eventos a favor de algún aspirante.

“Otro de los temas fue precisamente que no hubiera recursos del partido en las promociones, que no haya gasto por parte de Morena. El acuerdo es básicamente muy sencillo en el tema: que no haya gastos excesivos”, añadió el presidente del Consejo Estatal de Morena.