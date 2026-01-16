Rusia e Irán, a favor de desescalar tensión en Medio Oriente, asegura el Kremlin

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, continúa sus esfuerzos para favorecer la desescalada de la situación en Medio Oriente, declaró este viernes el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov.

“El presidente sigue trabajando para contribuir a la desescalada en la región”, dijo Peskov a la prensa y calificó de “extremadamente grave” lo que está pasando ahí, mientras el servicio de prensa de la presidencia rusa distribuyó un comunicado de tres párrafos sobre la conversación que mantuvo Putin con su homólogo iraní, Masud Pezheskian.

“Rusia e Irán abogan de manera consecuente y desde una postura solidaria por una pronta desescalada de la tensión en torno a Irán y la región en su conjunto, y por la solución de los problemas que han surgido por medios exclusivamente políticos y diplomáticos”, indica el comunicado.

Ambos mandatarios “reafirmaron su compromiso de fortalecer la relación estratégica entre Rusia e Irán, y se mostraron dispuestos a impulsar proyectos económicos conjuntos en diferentes áreas”, informó la agencia noticiosa Sputnik.

El jefe de gobierno de la antigua Persia contó al jefe del ejecutivo ruso “las medidas activas que (Teherán) está tomando para normalizar la situación en el país”.

Asimismo, el Kremlin difundió un comunicado de un párrafo, que da cuenta de la conversación telefónica que mantuvieron este viernes Putin y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la cual “hablaron de los acontecimientos en Medio Oriente y la situación en Irán”.

El mandatario ruso “enumeró los enfoques básicos en favor de intensificar las medidas políticas y diplomáticas para garantizar la estabilidad y la seguridad en la región”, reportó la agencia oficial TASS.

“La parte rusa ratificó su disposición de continuar los correspondientes esfuerzos de mediación, así como a contribuir a impulsar un diálogo constructivo con participación de todos los Estados interesados”, citan las agencias noticiosas rusas el breve comunicado del Kremlin.