Rehabilita obras públicas, carreteras de terracería en la entidad

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, a través de su Dirección de Caminos, intensificó los trabajos de mantenimiento de terracerías vecinales y brechas que comunican las diferentes localidades de la entidad. Con una inversión sin precedentes en horas hombre y el uso de maquinaria pesada, se ha llegado a los lugares más apartados de Chihuahua; así lo informó el secretario Jorge Chavez Peña.

Y como resultado de la coordinación entre el Gobierno Municipal de Aldama, encabezado por la Mtra. Sandra Galindo Sinecio y el Gobierno del Estado de Chihuahua continuaron los trabajos de rehabilitación de caminos en diversas comunidades del municipio, entre ellas Los Caminos del Mimbre, una de las zonas beneficiadas con estas acciones y que fue afectada por el pasado temporal lluvioso en que varias comunidades quedaron prácticamente incomunicadas.

Los trabajos se realizan gracias al apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, que facilitó maquinaria pesada para el mejoramiento de vialidades rurales, permitiendo avanzar de manera eficiente en la rehabilitación de caminos y en el fortalecimiento de la conectividad para las familias de esta comunidad.

La alcaldesa Sandra Galindo Sinecio agradeció el respaldo y la colaboración del secretario de obras públicas, Jorge Chavez Peña, destacando que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno genera resultados tangibles que impactan positivamente en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las y los habitantes de Aldama.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir gestionando y sumando esfuerzos para atender las necesidades prioritarias de las comunidades y continuar impulsando el desarrollo del municipio.