Región Noreste lidera competitividad regional en México: IMCO

La Región Noreste conformada por Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, logró posicionarse como la más competitiva del país de acuerdo con Índice de Competitividad Regional(ICR) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El Noreste se posiciona como la región más competitiva porque funciona como un ecosistema integrado, “los estados no compiten, trabajan o funcionan de forma aislada; de repente criticamos a Saltillo porque no tiene un aeropuerto, pero en realidad no tiene un aeropuerto porque está muy cerca del aeropuerto de Monterrey, en otro estado”. Esto revela que hay rubros en los que los estados no deberían de competir, “sino que deberían de colaborar por la forma en la que están ubicadas las ciudades o los centros productivos”, señaló Valeria Moydirectora del IMCO.

La región Noreste, obtuvo el primer lugar general del índice con una calificación de 62.33 puntos de 100, con lo cual tiene Alta competitividad. Destacó en el subíndice de Retención de Talento, en primer lugar nacional, con una competitividad Muy Alta gracias a condiciones laborales atractivas, entre ellas los altos salarios.

En el subíndice de Atracción de Inversión, que mide “qué tan atractiva es la región para que llegue capital nuevo y se abran o expandan empresas”, tiene una competitividad Alta y también lidera entre las regiones ya que “al ser la potencia industrial del país” tiene una estructura económica propicia “en términos de exportaciones, en términos de PIB per cápita”.

El subíndice de Atracción de Talento también es una fortaleza que posiciona a la región en primer lugar con una Alta competitividad, por cuestiones del mercado laboral, acceso a educación y vivienda.

En el subíndice de Retención de Inversión la región se posiciona en segundo lugar con una competitividad Media Baja; en éste ninguna región tiene una competitividad Alta, debido a “cuestiones de seguridad para las empresas y cuestiones de energía, si no tienes energía competitiva no va a ser viable tener una inversión en manufactura”.

Efecto vecindad

El índice revela cómo el desempeño de un estado impacta directamente en sus vecinos, el IMCO lo denomina Efecto Vecindad, tal como se observa en el encarecimiento acelerado de la vivienda en Nuevo León, un cuello de botella que, si no se resuelve, limita la capacidad de toda la región Noreste para absorber más capital humano, a pesar de su dinamismo económico, “sin oferta habitacional accesible en el estado líder, la región pierde capacidad de absorber y retener talento”, se lee en el análisis.

“Cuando tenemos las fronteras de los estados, es automático que pensemos en ellos, los invito a que hagamos el intento de pensar en regiones”, para visibilizar el “costo de frontera interno”, es decir, las barreras y pérdidas de eficiencia que se generan cuando las entidades federativas actúan de forma aislada, a pesar de que sus economías, mercados laborales y cadenas logísticas están conectados, explicó Moy.

Rezago histórico

El Istmo como región agrupa Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en su conjunto ocupan el último lugar nacional con una competitividad Baja, que responde a los rezagos históricos en infraestructura logística y energética, alta informalidad, y baja productividad, “el rezago del sur un estado solo no lo puede abordar”, afirmó Óscar Campo, director de Desarrollo Económico del IMCO.

Por ello el éxito de proyectos como el Corredor Interoceánico o la integración de la península de Yucatán sólo tendrán éxito si se abordan con una lógica de cooperación regional, no estatal, “un estado por sí mismo es muy improbable que sea exitoso”, añadió.

Ante este panorama, el IMCO propone una hoja de ruta basada en la integración. Para los gobiernos estatales, sugiere alinear agendas y crear mecanismos formales de cooperación, tomando como ejemplo la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en Estados Unidos o la coordinación educativa entre estados en Alemania. Para el sector privado, el llamado es a diseñar estrategias operativas y cadenas de suministro con visión regional.

“La implementación del Plan Méxicodebe darse con continuidad y pensando como región, no como estado”, para ello es urgente “echar mano del sector privado en el desarrollo de infraestructura crítica a nivel regional”.