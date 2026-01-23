Regidora del Verde y autoridades municipales revisan el lugar para una nueva caseta de seguridad pública en unidad deportiva

La regidora del PVEM Rosario Ávila García, presidenta de la Comisión de Ecología y Bienestar Animal, acompañada por autoridades de las direcciones de Obras Públicas y de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua, así como vecinos del lugar, revisaron el área donde próximamente será instalada la caseta de seguridad pública en el Parque Caballerizas Nuevo Milenio.

Cabe hacer mención que dicha obra resulto ganadora en la votación del presupuesto participativo del año 2025, por lo que solo queda determinar su ubicación y comenzar los trabajos de construcción.

Al respecto, la edil comentó que a parte de lo antes señalado, dicha acción corresponde a una demanda sentida de los habitantes del lugar, para lograr un ambiente seguro para sus hijos, que a diario acuden a ese lugar a realizar una actividad deportiva.

Por otra parte, previo a dicho evento y gracias a la colaboración de la Coordinación de Medio Ambiente del municipio, se dio una plática sobre: Mi primera Planta, Cambio Climático, y Ecología a los estudiantes de la escuela primaria Florencio Díaz Holguín, ubicada en la Colonia Sierra Azul.

Posterior a este acto, con el apoyo de la Dirección de Ecología de municipio, fueron donados a dicha escuela, 150 arbolitos y plantas de ornato.

Finalmente, se llevó a cabo un recorrido por la Colonia Villa, para apoyar a las familias con la fumigación de sus hogares para hacer frente a las garrapatas y pulgas causantes de la rickettsiosis, así como animales venenosos.