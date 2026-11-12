Recupera Célula BOI en Guadalupe y Calvo pick up robada en Estados Unidos

Las Bases de Operación Interinstitucional desplegadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, recuperaron una pick up de la marca Dodge, línea RAM 2500, modelo 2025, de color negro, que contaba con reporte de robo el 13 de enero del presente año, en Las Vegas, Nevada.

La acción en la que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Ejército Mexicano, tuvo lugar cuando las autoridades realizaban trabajos de seguridad en la comunidad de Los Otates, en el citado municipio, en donde encontraron abandonado el referido automotor.

En apego a los protocolos de actuación, se verificaron los números de serie y matrículas de la unidad en las Bases de Datos Oficiales, las cuales revelaron que contaba con reporte de robo.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.