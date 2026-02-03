Recupera AEI 31 vehículos adquiridos por transferencia electrónica fraudulenta en enero

Durante enero de 2026, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte en Ciudad Juárez, recuperaron 31 vehículos que fueron adquiridos mediante el engaño, consistente en el supuesto pago por trasferencia electrónica bancaria.

La recuperación de los automotores, es resultado del seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas a partir de denuncias por el delito de fraude interpuestas en la Unidad de Delitos Patrimoniales,

A través de labores de inteligencia policial, los agentes lograron ubicar y asegurar los automóviles en diversos lugares de Ciudad Juárez

En las denuncias, las victimas manifestaron que ofrecieron sus automóviles en redes sociales y fueron contactados por usuarios con quienes programaron la compra-venta en algún punto de la ciudad, sin embargo, al ponerse de acuerdo para el pago de la unidad, éste se hizo con trasferencia “fantasma”.

Los vehículos recuperados fueron entregados a sus legítimos dueños tras acreditar con documentación original la propiedad ante el Ministerio Público, autoridad que continua con las investigaciones correspondientes con la finalidad de identificar a quien o quienes cometen esos fraudes y proceder en su contra.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte exhorta a las personas que tienen en venta un automóvil, a realizar las transacciones preferentemente en efectivo y en presencia de personas de confianza, incluso, checar que los billetes no sean falsos.

También, en caso de que el pago sea con cheque, cerciorarse que el documento cuente con fondos económicos.