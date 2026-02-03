Reconoce Fiscalía de Distrito Zona Norte a evaluadores de la convocatoria Policías de Investigación 2025

• Durante la ceremonia de honores a la bandera encabezada por el Grupo de Orientación Escolar Chihuahua de la AEI

Como parte de las acciones de fortalecimiento cívico que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal, este martes se llevó a cabo la primera ceremonia de honores a la bandera del año, en la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El acto cívico, encabezado por el Fiscal de Distrito Carlos Manuel Salas, contó con la participación especial de la Escolta y Banda de Guerra de la Escuela Secundaria 3001, alumnos a los que se les entregó un reconocimiento por su destacada participación y empeño en dichas actividades.

Además, se entregaron reconocimientos a los Doctores Carlos Murillo Martínez e Isabel Medina Parra, así como al licenciado Jean Paul Aguilera y al Maestro Luis Felipe Vázquez Valles, por su desempeño como evaluadores de la Convocatoria Policía de Investigación 2025.

En la ceremonia estuvieron presentes la Sub Directora de la Escuela Secundaria 3001, Erika Holguín; la Coordinadora del Programa de Convivencia Escolar, Marisa Cardona Gurrola; la Subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, y en representación de la Coordinación Regional de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Zona Norte, Eduardo Esparza Guerrero.

Como anfitriones, participaron la Coordinadora del CEMASC Zona Norte, Aracely Ramírez; la Subcoordinadora de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de la Mujer, Nazaret Alarcón Galicia, y el Coordinador de la Unidad de Delitos Contra la Vida, Hugo Sígala.

Al finalizar, la Doctora Isabel Medina Parra, reconoció con sus palabras al personal y a los elementos policiacos de la dependencia, por el esfuerzo, entrega y dedicación que conllevan a prevenir, investigar y combatir los delitos en la localidad, agradeciéndoles su destacada actuación y desempeño.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda el compromiso de generar proximidad social con instituciones educativas de la localidad y reconocer sus logros para reforzar el sentido de pertenencia.