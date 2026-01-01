¿Quieres una mente sana? Municipio invita a seguir estos hábitos diarios

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recuerda la importancia de cuidar la salud mental mediante hábitos que pueden ayudar a mantener la estabilidad emocional y afrontar las situaciones adversas de la vida.

Dormir lo suficiente permite que la mente descanse y procese adecuadamente las emociones, mientras que realizar actividad física ayuda a liberar tensión y favorece un mejor estado de ánimo.

Asimismo, hacer pausas durante el día y practicar la respiración consciente contribuye a disminuir el estrés. Expresar lo que sentimos y hablar con personas de confianza fortalece el equilibrio emocional y ayuda a enfrentar los retos cotidianos.

Cuidar la salud mental no requiere grandes cambios, sino constancia. Pequeños hábitos pueden marcar una diferencia significativa.

Por otro lado, el IMPAS pone a disposición de la ciudadanía la Línea de Atención en Crisis: 614-194-02-00. Si tú o algún familiar atraviesan una situación de crisis, hay profesionales de la salud para brindar apoyo.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, continua con el impulso de acciones de prevención y atención para promover el cuidado de la salud mental y recuerda a la ciudadanía que no está sola y que siempre puede encontrar apoyo profesional.