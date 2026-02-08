Pronostican domingo nublado y con lluvias dispersas durante la tarde

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este fin de semana la influencia de un sistema frontal en el sur de Estados Unidos, en interacción con un canal de baja presión, generará lluvias en diversas zonas del estado, frío por las mañanas y heladas en la Sierra Tarahumara.

En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas. Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/i9f8SF6yJo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 8, 2026

Las precipitaciones pluviales serán dispersas a moderadas con chubascos en el sureste y aisladas en diversos puntos de la entidad, con posibilidad de caída de aguanieve y/o nieve en partes altas de la región serrana durante la madrugada de este domingo.

El cielo se mantendrá de mayormente nublado a nublado, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) y rachas que pueden superar los 45 km/h en el oeste, suroeste, centro y sureste.

Las lluvias continuarán dispersas a moderadas con chubascos en la zona sureste, y aisladas en otros puntos del territorio estatal, con posibilidad de caída de aguanieve y/o nieve en partes altas de la Sierra Tarahumara durante la mañana del domingo y madrugada del lunes.

La dependencia recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones y proteger a personas vulnerables ante las bajas temperaturas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y conducir con cuidado en carreteras.