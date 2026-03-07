Presidente de Emiratos Árabes advierte que su país “no es presa fácil” tras ataque iraní

Dubái. El ⁠presidente de los Emiratos Árabes ⁠Unidos ⁠afirmó que su país se encontraba en tiempo de guerra, pero que estaba bien, y advirtió a sus enemigos que no era una presa fácil, en sus primeras declaraciones ⁠públicas desde que ​Irán lanzó ⁠misiles contra su vecino del golfo en medio de los ataques estadunidenses ‌e ‌israelíes.

“Los Emiratos Árabes Unidos tienen la piel gruesa y la carne amarga: ​no somos una presa ​fácil”, declaró ​Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ‌que también es gobernante de Abu Dabi, en unas declaraciones realizadas el viernes durante una visita a los heridos en los ataques, emitidas por la televisión de Abu Dabi este sábado.

“Cumpliremos con nuestro deber ‌hacia nuestro país, nuestro pueblo y nuestros ⁠residentes, que también forman parte de nuestra familia”, afirmó. Los EAU, que ⁠constan de siete emiratos, incluido Dubái, protegerán a todos los habitantes del país, declaró.