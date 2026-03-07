Presidente de Emiratos Árabes advierte que su país “no es presa fácil” tras ataque iraní

Dubái. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que su país se encontraba en tiempo de guerra, pero que estaba bien, y advirtió a sus enemigos que no era una presa fácil, en sus primeras declaraciones públicas desde que Irán lanzó misiles contra su vecino del golfo en medio de los ataques estadunidenses e israelíes.
“Los Emiratos Árabes Unidos tienen la piel gruesa y la carne amarga: no somos una presa fácil”, declaró Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que también es gobernante de Abu Dabi, en unas declaraciones realizadas el viernes durante una visita a los heridos en los ataques, emitidas por la televisión de Abu Dabi este sábado.
“Cumpliremos con nuestro deber hacia nuestro país, nuestro pueblo y nuestros residentes, que también forman parte de nuestra familia”, afirmó. Los EAU, que constan de siete emiratos, incluido Dubái, protegerán a todos los habitantes del país, declaró.