Positivo crecimiento económico por obras en 2026; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que el arranque del 2026 se ve un crecimiento económico moderado, pero positivo.

Aun con un entorno global incierto y un panorama nacional con varios retos entre ellos la incertidumbre Jurídica con el Nuevo Poder Judicial y los cambios a mecanismos legales como el amparo, el futuro vuelve a verse con altos y bajos para el sector empresarial.

“En Chihuahua, si se logra aprovechar su fortaleza industrial y la inversión productiva, aunado a un presupuesto estatal que realmente apoye la infraestructura y la competitividad, el resultado podría ser una economía local estable y posicionada para crecer”, comentó.

Cabe destacar que el proyecto de construcción para el año 2026 podría impulsar el crecimiento económico para Chihuahua, siempre que se apoye la proveeduría local.

diciembre 31, 2025 12:23 pm

