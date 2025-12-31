Positivo crecimiento económico por obras en 2026; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que el arranque del 2026 se ve un crecimiento económico moderado, pero positivo.

Aun con un entorno global incierto y un panorama nacional con varios retos entre ellos la incertidumbre Jurídica con el Nuevo Poder Judicial y los cambios a mecanismos legales como el amparo, el futuro vuelve a verse con altos y bajos para el sector empresarial.

“En Chihuahua, si se logra aprovechar su fortaleza industrial y la inversión productiva, aunado a un presupuesto estatal que realmente apoye la infraestructura y la competitividad, el resultado podría ser una economía local estable y posicionada para crecer”, comentó.

Cabe destacar que el proyecto de construcción para el año 2026 podría impulsar el crecimiento económico para Chihuahua, siempre que se apoye la proveeduría local.