Por fraudes digitales, mexicanos pierden 8,750 pesos en promedio; sólo 9% denuncia

Los fraudes como intento de suplantación de fintechs, links corrompidos o páginas clonadas al comprar productos y servicios, representan un costo de 8,750 pesos por persona en promedio, de acuerdo con el estudio Brújula 2026.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en alianza con la fintech Tala realizaron este estudio con el fin de conocer la educación financiera de los mexicanos y las cifras de fraude en el país, donde al menos 13.5 millones de mexicanos han sido víctimas de este delito.

El presidente de la Condusef, Oscar Rosado, declaró que el mal manejo de las finanzas personales por parte de los mexicanos alimenta este tipo de delitos y ataques.

“La educación sobre finanzas personales es un elefante en mitad de la sala. Tenemos que hablar del tema e investigar, aunque esto no se mide solo por lo que se sabe, sino por lo que se hace de manera cotidiana“, destacó el funcionario.

Por su parte, David Lask, director general de Tala en México y Latinoamérica, consideró que “estamos frente a un embudo en el delito del fraude, del 100% de las víctimas potenciales sólo 28% advirtió a sus conocidos y 9% denunció ante las autoridades”, durante la presentación de la alianza en temas de educación financiera con Condusef.

México, el segundo país con más ciberataques

De acuerdo con los datos de la investigación, México es el segundo país más atacado de Latinoamérica en ciberseguridad, sólo por detrás de Brasil. En ese sentido, los usuarios de internet en México sufren aproximadamente 36,000 ataques por segundo.

Este tipo de trampas para el usuario ha sido detectado en todas las redes sociales, pero particularmente Facebook es la que tiene mayor riesgo, puesto que según el estudio es el ecosistema en que 30% de los internautas buscan soluciones de préstamo para liquidez inmediata.

“No basta con cursos de educación financiera, hay que trasladarlo a acciones concretas para todas las personas”, indicó Lask.

Por estas cifras, ambas instituciones calificaron esta situación como una crisis de ciberseguridad en México.

¿Cómo se protegen los mexicanos ante los ciberataques e intentos de fraude?

Por ello, Rosado subrayó que las personas que desean un préstamo pueden consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), el cual está disponible en el sitio oficial de la Condusef. Si alguna institución ofrece préstamos y no está debidamente registrada constituye una trampa para los ciudadanos.

Para el presidente de Condusef, si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, probablemente sea un fraude, puesto que nadie puede prometer réditos desproporcionados. Ante ello, la educación financiera y la verificación son tus mejores aliados frente a los fraudes, concluyó.

Acompañado del presidente de la Condusef, Oscar Rosado; David Lask presentó los resultados de una encuesta realizada a 3,028 mexicanos de todo el territorio nacional, con un promedio de edad de entre 25 y 45 años de edad.