Policías municipales recuperan unidad robada y detienen a conductor

Un hombre que conducía un vehículo con reporte de robo fue detenido por policías municipales al sur de la ciudad, luego de un seguimiento hecho con cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, como parte de una investigación que realizaban agentes de Inteligencia.

La ubicación de la camioneta que conducía, una Chevrolet Blazer con placas nacionales reportada como robada el día 9 del presente mes, se dio en calles de la colonia Lealtad II, donde se le marcó el alto a quien se identificó como Julio Iván C. Z. quien dijo tener 44 años de edad.

En ese sentido, tanto el detenido como el vehículo fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para acreditar la posesión y poner bajo resguardo la unidad recuperada con el fin de regresarla a su legitimo propietario.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.