¿Pink se divorcia tras 20 años de matrimonio con Carey Hart? Ella dice que no

La noticia de la separación de Pink y Carey Hart llega al mismo tiempo que la nominación de la cantante estadounidense para ser inducida en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Pink y el ex piloto de motocross Carey Hart se estarían tras 20 años de matrimonio. La noticia se da a conocer este día, en el que la cantante estadounidense de 46 años celebra su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll, uno de los mayores reconocimientos en la industria musical.

Sin embargo, la intérprete de “Get the Party Started” publicó un video en sus redes sociales para aclarar la situación y advertir a sus fans sobre su propia actualización.

“Me acabo de enterar que estoy separada de mi esposo. Gracias por informarme”, ironiza en la grabación. “Como siempre digo. Si no lo oyen de mí, no creas en el rumor. ¡Manténganse atentos! ¡¿Quién sabe qué podría pasar después?!”, escribió junto a la publicación.

Pink se divorcia tras 20 años de matrimonio con Carey Hart, aseguran medios estadounidense

De acuerdo con la información difundida por People, la pareja decidió poner fin a su matrimonio de manera privada.

Por dicha razón, Pink publicó un video en su cuenta de Instagram para responder ante las especulaciones de su supuesta separación, que ya ha generado amplio eco mediático debido a la duración e historia pública del matrimonio.

Pink y Carey Hart se conocieron en 2001 (Robert Mora/Getty Images)

Pink (cuyo nombre real es Alecia Beth Moore) y Carey Hart se conocieron en los Summer X Games de 2001 y comenzaron una relación que estuvo marcada por altibajos. En 2005 se comprometieron y en enero de 2006 contrajeron matrimonio en Costa Rica.

Carey y Pink se casaron en enero de 2006 en Costa Rica (Charley Gallay/Getty Images)

El matrimonio de Pink y Carey Hart enfrentó retos a lo largo de 20 años

La historia de amor de Pink y Carey Hart no ha un camino libre de obstáculos. En 2008 ya habían atravesado una separación temporal antes de reconciliarse en 2009, etapa que incluso influyó en parte del proceso creativo de la artista.

Pink y Carey tienen dos hijos Willow Sage y Jameson Moon (Jerod Harris/Getty Images for dcp)

Durante estas dos décadas juntos formaron una familia y se convirtieron en padres de Willow Sage y Jameson Moon. A lo largo de los años, Pink habló abiertamente sobre los desafíos de mantener una relación de largo plazo bajo la presión mediática.

En entrevistas previas reconoció que tanto ella como Hart recurrieron a terapia individual y de pareja para fortalecer su vínculo.

Pink y Carey Hart se divorcian tras 20 años de matrimonio (Bryan Steffy)

Medios como People y TMZ coincidieron en que esta sería la segunda separación significativa de la pareja, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre acuerdos legales o dinámicas familiares tras la decisión.

Pink agradece que le informen que se está divorciando

Fuentes cercanas a la pareja apuntaron a que el proceso del supuesto divorcio se está manejando con discreción, priorizando la estabilidad de sus hijos.

Sin embargo, la cantante rechazó esta versión y señaló que existen otros temas de interés general a los que debería prestarse más atención.

“Hola a todos. Me acaban de avisar de que estoy separada de mi esposo. No lo sabía. Gracias, revista People. Gracias, Us Weekly. Gracias por avisarme. Me preguntaba si también les gustaría avisar a nuestros hijos, mis hijos de 14 y 9 años, que tampoco lo saben”, se escucha a la cantante decir en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

“¿O quieren hablar de noticias reales? ¿Quieren hablar de los archivos de Epstein? ¿Quieren hablar del racismo sistémico o la misoginia en los deportes, o de lo elegante que es el equipo femenino de hockey, o de cómo ocho de las 12 medallas que Estados Unidos ganó en los Juegos Olímpicos de este año fueron para mujeres?”, añadió Pink, para enlistar algunas de las noticias que quizá deberían ocupar la atención de los medios y de la audiencia de su país.

“¿O quizás quieran hablar de que me nominaron el primer año que fui elegible para el maldito Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿Quieren hablar de mis logros o solo de mi supuesta caída?”, subrayó la cantante.

“En fin, noticias falsas, no ciertas. Odio ese término, carajo. Los quiero a todos. Vayan con Dios y las noticias basura, pueden hacerlo mejor. Buenas noches”, remató.

La relación entre Pink y Carey Hart ha sido considerada durante años como una de las más sólidas —y también más honestas— de la industria, precisamente por la franqueza con la que ambos hablaron sobre crisis, reconciliaciones y trabajo emocional.

Ahora, tras dos décadas de matrimonio y casi 25 años juntos (con todo y sus pausas), la historia toma un nuevo rumbo, mientras esperamos una declaración directa de parte de la ahora ex pareja.