Sujeto se electrocuta al trabajar con paneles solares, quemaduras de segundo y tercer grado

Un sujeto de 56 años de edad resultó con quemaduras de segundo y tercer grado luego de sufrir una descarga eléctrica en el cruce de las calles Miguel Barragán y Francisco Villa.

El masculino se encontraba en el techo de un segundo piso de una tienda de abarrotes, realizando trabajos en unos paneles solares cuando hizo contacto con cables de alta tensión y recibió la descarga.

En consecuencia, presenta quemaduras en tórax y miembros superiores e inferiores; paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos bajaron al lesionado en una camilla para trasladarlo a un hospital.