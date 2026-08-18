Los declaran culpables por el homicidio del profesor Rigoberto en la ciudad de Chihuahua

• En la audiencia de individualización de sanciones recibirán la sentencia que purgarán en prisión

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, trascendió la minuciosa investigación que se efectuó para esclarecer la desaparición y muerte de un maestro, caso en el que la pareja acusada, de nombres Miguel N. B., y Angélica M. M., fue declarada penalmente responsable por el delito de homicidio calificado.

En rueda de prensa encabezada por el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, el titular de la mencionada unidad de investigación, Mtro. Edwin Iván Rodríguez Balderrama, dio a conocer el resultado judicial obtenido en un juicio oral.

Refirió que el 29 de julio del 2024, la víctima Rigoberto Q. A., quien se desempeñaba como maestro de la escuela primaria Pedro Leal, ubicada en la colonia Robinson de la ciudad de Chihuahua, fue reportada su desaparición.

Por medio de las investigaciones se conoció que el 26 de julio del 2024, fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida y tuvieron conocimiento que fue al ISSSTE, luego iría a su casa a recoger una documentación y posteriormente a recoger un dinero en la colonia centro de esta ciudad.

Iniciaron los protocolos de búsqueda, tanto de él, como de la camioneta de la marca Mitsubishi línea L 200 de color arena, que conducía.

Los agentes investigadores revisaron cámaras de vigilancia de particulares y de establecimientos comerciales, y conocieron que la mencionada camioneta estuvo en un local comercial denominado SIX, ubicado en la calle 21 y Tamborel, de la colonia San Rafael, en el que la víctima ingresó.

También, por medio de cámaras de vigilancia, se pudo observar que el día 26 de julio, a las 21:33 horas, los acusados, quienes eran los administradores de dicho establecimiento comercial, sacaron un bulto negro para ingresarlo en la cajuela de un vehículo Nissan, línea Tida de color arena.

Luego se dirigieron a la carretera Chihuahua – Cuauhtémoc, y abandonaron el cadáver de la víctima, mismo que fue localizado el 13 de agosto del 2024, en el kilómetro 29 de esa rúa, a tres metros de las cintas, entre la maleza. Presentaba estado de descomposición y estaba atado de pies y manos, teniendo como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación y policontución.

Antes, el 3 de agosto del 2024, agentes ministeriales localizaron la camioneta Mitsubishi L 200 abandonada en el cruce de las calles 69 y 19 de la colonia Aeropuerto, en la ciudad de Chihuahua.

Los análisis del comportamiento telefónicos establecieron que la víctima y los acusados tuvieron comunicación.

Tras obtener elementos de prueba se obtuvieron las órdenes de aprehensión con la que fueron detenidos Miguel N. B., y Angélica M. M., el día 11 de septiembre del 2024.

De la misma manera la Unidad de Investigación obtuvo una orden de cateo para ingresar al citado local comercial y aseguraron tres paquetes de bolsas plástico negra, cuerda de naylon color amarillo con negro y un bate de madera, así como el vehículo Nissan Tida.

El coordinador Edwin Iván Rodríguez Balderrama, destacó la labor que se realizaron los agentes del Ministerio Público junto con los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como de los peritos en las diferentes áreas forenses que participaron para el esclarecimiento de este caso.

Señaló que el 1 de julio del 2026 inició el juicio oral que enfrentaron los acusados por el homicidio calificado de Rigoberto Q. A., y concluyó el 11 de agosto del 2026, con la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que dictó el fallo condenatorio.

Tras ser declarados penalmente responsables del delito de homicidio calificado, en la audiencia de individualización de sanciones recibirán la sentencia que purgarán en prisión.

Con este resultado, la Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar investigaciones sólidas que permitan esclarecer los delitos y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables.