Pedro Torres y María Antonieta Pérez asisten al 30 aniversario de FECHAC y destacan importancia de colaboración entre ciudadanía, iniciativa privada y representantes populares

Los diputados Pedro Torres Estrada y María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, asistieron al 30 aniversario de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), así como al informe de actividades presentado por el Lic. Juan Carlos Orrantia, en un evento que reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y líderes sociales comprometidos con el desarrollo del estado.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde también el presidente estatal de FECHAC, Luis Alberto Barrios, presentó su informe de actividades, resaltando el trabajo coordinado entre el empresariado y la sociedad civil para fortalecer el bienestar y desarrollo de las comunidades en todo el estado.

En este marco, los diputados de morena, Pedro Torres Estrada y María Antonieta Pérez Reyes, reiteraron su reconocimiento al trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial a través de FECHAC, subrayando la importancia de mantener la colaboración entre ciudadanía, iniciativa privada y representantes populares para seguir impulsando proyectos que generen bienestar y mejores oportunidades para las familias chihuahuenses.