Pasará casi 42 años en prisión por violación agravada cometida en Cuauhtémoc

En juicio oral, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niñas y Niños obtuvo una sentencia condenatoria por 41 años y 8 meses de prisión en contra de Eduardo Benjamín G. P. , declarado penalmente responsable del delito de violación cometida en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con los hechos acreditados con suficiente material probatorio, periciales y desahogo de testigos, entre otros elementos, se acreditó que, de abril del 2017 a octubre del 2023, en diversos hechos, el hoy sentenciado agredió sexualmente a la víctima, en hechos cometidos en diferentes domicilios de la ciudad de Cuauhtémoc.

El 12 de enero del 2026 se inició la audiencia de juicio oral por lo que, en seguimiento a las etapas procesales, fue dictado el fallo condenatorio.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, se resolvió que la referida conducta delictuosa será purgada con la pena prisión preventiva y que además, deberá pagar la reparación el daño por la cantidad de 45 mil pesos.