Pasará 9 meses en prisión por incumplimiento de la obligación alimentaria

• Incumplió el pago establecido por un Tribunal Familiar, desde el año 2020

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de personas, obtuvo una sentencia de nueve meses de prisión en contra de Araceli L. H., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravado.

La investigación ministerial, establece que Araceli L. H., incumplió con el pago de la pensión establecida por un Tribunal Familiar del Distrito Judicial Bravos, desde diciembre del año 2020 hasta el 03 de mayo de 2026, afectando con ello a sus dos hijos varones.

El Órgano jurisdiccional, dictó la pena privativa de la libertad en contra de la mujer, quien purgará la sanción internada en el CERESO femenil No. 2, además, deberá cumplir con el pago correspondiente a la reparación del daño por la cantidad de 43 mil 200 pesos, así como el pago de las pensiones que no se han cubierto.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el acceso a la justicia y castigar a quienes atenten en contra de su integridad