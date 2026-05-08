Junior H asegura que desconocía que sus corridos podían considerarse apología del delito

El cantante Junior H asegura que no sabía que algunas de las canciones que cantaba y componía eran apología al delito.

Junior H de 25 años de edad, argumentó que era adolescente cuando comenzó a escribir corridos, además de que lo normalizó al crecer en ese ambiente.

No sabía que era apología al delito, dice Junior H de sus corridos tumbads

En una entrevista a Sale el Sol, Junior H fue cuestionado sobre la censura en los corridos con apología al delito, lo que lo llevó a sincerarse diciendo que no sabía que lo que cantaba era eso.

El cantante nacido en Guanajuato aseguró que no sabía que los corridos que cantaba desde su adolescencia y que más tarde componía eran apología al delito.

Incluso compartió que como creció entre esas canciones, normalizó las letras hasta que se enteró que hacían apología al delito.

“Yo empecé a esto siendo un niño, empecé a los 17 años (…) desgraciadamente hemos crecido en un país [violento], creí ahí, yo creí que cantaba lo que quería, pero según yo en mi carrera estaba haciendo música, desgraciadamente no sabía que realmente era la apología, ahora lo entiendo”.Junior H, cantante.

Por otra parte, apuntó que “sí es triste” que no pueda cantar sus corridos en conciertos debido a la prohibición, pero dijo sentirse afortunado por no enfocar su carrera únicamente en esas letras.

Asimismo, dijo sentirse responsable con las letras que canta por la cantidad de niños que lo oyen.