Un agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, identificado preliminarmente como jefe de grupo, resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos por sujetos fuertemente armados en Ciudad Aldama, Chihuahua.

El ataque ocurrió al exterior del Centro de Salud de Servicios Ampliados, ubicado en el cruce de las calles Roberto Sosa y avenida División del Norte, en la colonia Arbolitos, donde el elemento se encontraba cuando fue sorprendido por los agresores.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, de color negro o gris, desde la cual abrieron fuego contra el agente. La patrulla que tenía a su cargo, una Chevrolet Silverado blanca, quedó con cientos de impactos de proyectiles de armas de grueso calibre.

Tras la agresión, el ministerial fue ingresado al mismo centro de salud, donde recibió atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, se desplegó un fuerte operativo de seguridad con la participación de agentes ministeriales de Chihuahua y Aldama, así como elementos de la Policía Estatal, quienes realizan recorridos por los alrededores y brechas aledañas para localizar a los responsables.