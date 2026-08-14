PAN elegirá candidato a la alcaldía de Chihuahua capital a través de encuesta, confirma Taboada

Santiago Taboada, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, confirmó que será a través de una encuesta la que defina al candidato o candidata a la alcaldía de Chihuahua capital.

“Estamos con las reglas claras. A quien no le guste el agua salada que no se meta al mar. Todos los aspirantes saben desde un inicio que esa era la regla”, destacó Taboada.

Asimismo, el secretario de Acción Política del PAN reveló que ya se ha reunido con todos los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua capital, con el objetivo de resolverles dudas respecto al proceso interno.