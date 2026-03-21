Nuevas patrullas de la Policía Municipal en acción, ya recorren la ciudad para más seguridad

En esta semana comenzaron a patrullar las nuevas unidades Police Interceptor por las calles de Chihuahua Capital, mismas que fueron entregadas ayer a elementos de la Policía Municipal por parte del alcalde Marco Bonilla, para más presencia en las colonias para tranquilidad de las y los ciudadanos.

Con esta incorporación, se refuerzan los operativos especiales mediante la entrega de unidades a los elementos de la Subdirección Táctica, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Asimismo, se amplía la cobertura de seguridad con la asignación de una unidad en cada uno de los distritos: Zapata, Morelos, Ángel, Colón, Diana y Villa, garantizando mayor presencia en toda la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal ratifica su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, para que se sientan más tranquilos al salir de casa.