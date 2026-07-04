Novio convierte su cabello en una peluca para su pareja con alopecia y emociona a internet

Una historia de amor y dedicación ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Cody Ennis, un hombre de 31 años originario de Michigan, Estados Unidos, decidió dejarse crecer el cabello durante más de tres años con un objetivo muy especial: donarlo para confeccionar una peluca destinada a su novia, Hannah Hosking, quien vive con alopecia desde la infancia.

Hannah Hosking, creadora de contenido de 27 años, fue diagnosticada con alopecia cuando apenas tenía siete años de edad. Durante gran parte de su infancia y adolescencia logró conservar parte de su cabello, pero la enfermedad avanzó considerablemente con el paso del tiempo.

Fue en 2018, cuando tenía 22 años, que la caída del cabello comenzó a acelerarse de manera importante, situación que la llevó a tomar una decisión que transformó por completo su imagen.

“Hace cinco años —cuando mi cabello empezó a caerse— comencé a verme enferma, así que simplemente me lo afeité todo“, recordó Hannah al hablar sobre ese momento de su vida, según declaraciones retomadas por el New York Post.

Desde entonces comenzó a utilizar pelucas como parte de su vida cotidiana, mientras compartía su experiencia con miles de seguidores en redes sociales.

Información de El Imparcial