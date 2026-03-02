No vamos a un partido de Estado, “nosotros peleamos contra eso”, responde Sheinbaum al PT

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que con su propuesta de reforma electoral tenga la intención de regresar a un partido de Estado como lo señaló el Partido del Trabajo (PT).

La mandataria expresó su desconcierto por la postura del PT y afirmó que en su iniciativa se mantieen la representación proporcional, pero sin la intervención de las cúpulas de los partidos.

“No es verdad, no sé por qué lo hayan planteado. Todo lo contrario al partido de Estado y nada que ver”, insistió despiés de la pregunta de la prensa.

Sheinbaum afirmó que con su reforma electoral busca “recuperar la esencia de la democracia” , y que esta resida en el “poder del pueblo” y no en los partidos políticos.

“Se mantiene la representación de los partidos políticos, pero van a votación, esa es la única diferencia, ya no hay listas definidas por una persona que va a ser diputado o diputada. Ya no, ya lo decide la gente”, añadió.

La presidenta también confirmó que esta tarde enviará su propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados después de que realice “una última revisada”.

En un comunicado publicado este fin de semana, el PT se posicionó en contra de un “retroceso democrático en México” ante la lucha de su partido de preservar la pluralidad política.