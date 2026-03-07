Miguel Díaz-Canel tacha de “reaccionaria y neocolonial” cumbre de Trump en Florida

La Habana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de “reaccionaria y neocolonial” la cumbre convocada por Donald Trump en Florida, en la que el republicano aseguró que la isla “vive sus últimos momentos”.

“La pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por Estados Unidos con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadunidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países”, señaló Díaz-Canel en X.

En la cumbre, que reunió a una docena de líderes afines a Washington para abordar la lucha contra los cárteles en el continente, Trump dijo que Cuba, sometida a un bloqueo petrolero por Estados Unidos, “vive sus últimos momentos”.

Asimismo, reiteró que el gobierno comunista de la isla estaba “negociando” con el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles. La Habana lo ha negado más de una vez.