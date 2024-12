Ve Noroña venganza personal de Monreal

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, dijo que hay una venganza personal de Ricardo Monreal en el pleito con Adán Augusto. Crédito: Especial

Al asegurar que no se prestará al «golpeteo» contra ningún compañero, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que el senador Adán Augusto López tiene razón en sentirse ofendido por el diputado Ricardo Monreal.

De acuerdo con Noroña, el pleito entre ambos políticos deriva de una venganza política personal por parte del zacatecano, quien no obedeció una supuesta instrucción en el tema del presupuesto.

«Hay diferencias, eso es otra cosa, y están debatiendo públicamente. Nuestro movimiento es un movimiento de mujeres y hombres libres, y Monreal tendió un puente y Adán Augusto está agraviado, con la versión que yo tengo, con razón», dijo Noroña a través de redes sociales.

«No he escuchado a Ricardo Monreal, pero veo cómo van las cosas y no ha sido correcto. A mí me consta una instrucción que recibió, no voy a decir sobre qué tema, no lo voy a decir. Sólo me consta y me consta que no atendió esa instrucción en el tema del presupuesto, nada qué ver con el Senado, y me parece que ahí hay una vendetta política personal en su decisión. Es incorrecto, eso no se debe hacer», dijo el senador.

Ayer, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reclamó que los diputados redujeron el presupuesto a la Cámara alta, y en un acto de aparente represalia, acusó contratos abusivos ejercidos por Monreal, que canceló para disponer de recursos.

En respuesta, el zacatecano aseguró que no hubo recorte alguno en el Senado y apuntó que conversó con Augusto López sobre un fideicomiso del Senado por más de mil millones de pesos que, cuando él estuvo al frente de esa Cámara, no usó.

«Recordamos el fideicomiso que dispone el Senado por más de mil millones de pesos que desde la construcción del edificio están a disposición y yo no dispuse. Ese es el origen de los infundios y falsedades», sostuvo Monreal.

Sin embargo, aunque el presidente del Senado consideró el tema como delicado, confió en que podrá superarse.

«Entiendo la tensión, y entiendo que eso ayuda al golpeteo contra nuestro movimiento, pero yo creo que ya se resolverá», dijo Noroña.