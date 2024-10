Trabajadores rechazan reinicio de labores en juzgados y tribunales

Ciudad de México. Mañana no habrá reinicio de labores en los juzgados y tribunales federales, «los únicos que tenemos la posibilidad para hacerlo somos los trabajadores de base y no va a ocurrir, no hay condiciones. Para ello primero el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe garantizarnos los salarios y prestaciones de este año, el siguiente y los siguientes», afirmó Fernando Migues, uno de los líderes de inconformes con la reforma judicial.

Luego de los connatos de enfrentamiento que tuvieron al filo de la una de la tarde integrantes de la policía capitalina con trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en las calles aledañas a Palacio Nacional, los cientos de opositores a la elección de jueces y magistrados por voto popular y la extinción del CJF, se retiraron manteniendo su exigencia de un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La protesta se realizó en momentos en que en Palacio Nacional se realizaba el Diálogo Anual de Alto Nivel de empresas de EU y México (CEO Dialogue), y los opositores a la reforma judicial buscaron acercarse a los empresarios que asistieron, y pretendían que se les diera la oportunidad de que una comisión ingresara a dar un posicionamiento sobre la modificación constitucional.

En ese contexto, los policías capitalinos lograron controlar los intentos de los inconformes por acercarse a las puertas de Palacio Nacional ya que instalaron además de una valla metálica, filas de uniformados que resguardaron la zona de accesos al inmueble presidencial.

La movilización concluyó poco después de las 15:00 horas, sin que se registraron nuevos conatos de enfrentamiento, y los líderes de los trabajadores anunciaron que mantendrán el paro de actividades, por lo que no acudirán a sus centros de trabajo, con lo cual, los jueces que decidan reiniciar su trabajo no contarán con personal y tendrán que declarar día inhábil por no tener condiciones para laborar.